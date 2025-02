GoPro Aktie News: GoPro büßt am Nachmittag ein

GoPro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 0,791 USD.

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,791 USD. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 0,789 USD. Bei 0,814 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 59.400 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 2,515 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 217,872 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,771 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,604 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GoPro gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 200,88 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 295,42 Mio. USD umsetzen können.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Gewinn in Höhe von 0,051 USD je Aktie aus.

