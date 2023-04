GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel GoPro 4,16 EUR

Um 09:56 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,18 EUR ab. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 4,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,18 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 700 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2022 markierte das Papier bei 8,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 53,31 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,18 EUR. Dieser Wert wurde am 13.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 0,00 Prozent wieder erreichen.

GoPro ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 321,02 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 391,15 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,324 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

