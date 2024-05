GoPro Aktie News: Bullen treiben GoPro am Montagnachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,9 Prozent auf 1,70 USD zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 1,70 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,70 USD an. Bei 1,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 87.968 GoPro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,45 USD) erklomm das Papier am 19.07.2023. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 61,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,59 USD. Dieser Wert wurde am 10.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 6,76 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 155,47 Mio. USD – eine Minderung von 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 174,72 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,277 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

