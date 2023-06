GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel GoPro 3,90 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 16:07 Uhr 1,7 Prozent. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,30 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,24 USD. Bisher wurden heute 127.695 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2022 markierte das Papier bei 6,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.05.2023 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,72 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,71 USD erwirtschaftet worden waren.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass GoPro ein EPS in Höhe von 0,140 USD in den Büchern stehen haben wird.

