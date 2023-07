GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 3,85 EUR ab.

Um 08:23 Uhr rutschte die GoPro-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,85 EUR ab. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,85 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 45 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 18.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 76,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (3,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 9,09 Prozent wieder erreichen.

GoPro ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 174,72 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,71 USD erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass GoPro ein EPS in Höhe von 0,127 USD in den Büchern stehen haben wird.

