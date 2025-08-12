GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1,27 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,27 USD. Bei 1,28 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.157 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 46,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 217,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

