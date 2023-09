GoPro Aktie News: GoPro legt am Mittag zu

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 3,20 EUR nach oben.

Um 11:43 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 3,20 EUR. Die GoPro-Aktie legte bis auf 3,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,16 EUR. Zuletzt wechselten 12 GoPro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,00 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 46,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2023 bei 3,12 EUR. Mit Abgaben von 2,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GoPro gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,86 Prozent zurück. Hier wurden 241,02 USD gegenüber 250,69 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 USD je GoPro-Aktie belaufen.

