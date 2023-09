GoPro Aktie News: GoPro reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 3,21 EUR zu.

Um 09:15 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 3,21 EUR. Die GoPro-Aktie legte bis auf 3,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 3,16 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 12 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 6,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 46,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2023 (3,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 2,68 Prozent wieder erreichen.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,02 USD im Vergleich zu 250,69 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,190 USD je GoPro-Aktie.

