GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 2,64 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 2,64 EUR. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,64 EUR nach. Bei 2,65 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 735 GoPro-Aktien.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 127,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,36 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 241,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,190 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

