GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro ins Minus

Aktien in diesem Artikel GoPro 7,02 EUR

-1,74% Charts

News

Analysen

Die GoPro-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 7,02 EUR. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 7,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,02 EUR.

Am 22.03.2021 markierte das Papier bei 11,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2023 1,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

GoPro ist ein amerikanisches Elektronikunternehmen, das auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von hochauflösenden Kameras spezialisiert ist. Diese eignen sich sowohl zum Fotografieren als auch zum Filmen und werden in der Medienbranche sowie von Privatnutzern verwendet. Die Kameras verfügen unter anderem über integriertes Wi-Fi, sind wasserdicht, robust und leichtgewichtig. Zu den umsatzkräftigsten Marken zählen Hero 04, Hero 03 oder HD Hero. Das Angebot wird durch den Vertrieb von Halterungen (z.B. Kopfband, Brustgurt oder auch ein spezielles Hundegeschirr, mit dem der Tierhalter den Weg seines Vierbeiners verfolgen kann) sowie weiterem Zubehör (Fernbedienungen oder zusätzliche Batterien) abgerundet. Außerdem stellt GoPro eine kostenlose App und eine Studio-Software zur Verfügung.

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie nach Zahlen gefragt: GoPro überzeugt bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: GoPro präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf GoPro Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf GoPro

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com