GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,2 Prozent auf 2,07 EUR.

Die GoPro-Aktie konnte um 08:13 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 2,07 EUR. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 2,07 EUR. Bei 2,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.635 GoPro-Aktien.

Am 16.03.2023 markierte das Papier bei 4,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 56,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.02.2024 auf bis zu 2,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 3,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

GoPro veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GoPro mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 295,42 USD in den Büchern – ein Minus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 321,02 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD je GoPro-Aktie.

