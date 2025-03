GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag südwärts

So entwickelt sich GoPro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 0,685 USD.

Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 0,685 USD nach. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 0,675 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,700 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 63.972 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 23.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,390 USD. Mit einem Zuwachs von 249,109 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,639 USD. Dieser Wert wurde am 12.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 7,086 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,02 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 200,88 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 295,42 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je GoPro-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,046 USD fest.

