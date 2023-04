GoPro Aktie News: GoPro gibt am Freitagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel GoPro 4,27 EUR

Das Papier von GoPro befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 4,75 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 4,71 USD. Bei 4,75 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 105.237 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2022 markierte das Papier bei 9,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 4,50 USD. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 5,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.02.2023 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,41 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 321,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 391,15 USD in den Büchern gestanden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass GoPro ein EPS in Höhe von 0,324 USD in den Büchern stehen haben wird.

