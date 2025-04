GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,6 Prozent auf 0,519 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:52 Uhr 4,6 Prozent. Die GoPro-Aktie legte bis auf 0,525 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,519 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 110.794 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,980 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 281,871 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,398 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,182 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.02.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 200,88 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 13.05.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,026 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

