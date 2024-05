So bewegt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag auf Höhenflug

14.05.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 7,8 Prozent im Plus bei 1,79 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien GoPro 1,62 EUR 0,15 EUR 10,53% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,8 Prozent auf 1,79 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,85 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,74 USD. Bisher wurden heute 233.583 GoPro-Aktien gehandelt. Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 4,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 148,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2024 bei 1,59 USD. Mit einem Kursverlust von 11,45 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 07.05.2024 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von -0,19 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 155,47 Mio. USD, gegenüber 174,72 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,02 Prozent präsentiert. Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,277 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: GoPro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com