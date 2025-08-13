DAX24.355 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.824 -0,2%Nas21.729 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,40 +1,0%Gold3.346 -0,3%
So entwickelt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Kursabschlägen

14.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 1,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,11 EUR 0,05 EUR 5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 1,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 1,30 USD. Bei 1,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 71.718 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 80,92 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,130 USD je GoPro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

