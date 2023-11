GoPro Aktie News: GoPro springt am Nachmittag hoch

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 5,3 Prozent.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 3,39 USD. Bei 3,44 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 3,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 686.110 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,57 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 93,81 Prozent wieder erreichen. Bei 2,41 USD fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GoPro veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 294,30 USD – eine Minderung von 3,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 305,13 USD eingefahren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,193 USD je Aktie aus.

