GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagvormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 3,08 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 3,08 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 3,08 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 3,03 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 81 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 94,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,50 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,55 Prozent auf 294,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,13 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,193 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

