GoPro Aktie News: GoPro verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,6 Prozent auf 1,63 USD.

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 7,6 Prozent auf 1,63 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 1,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 240.743 GoPro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,05 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,40 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

GoPro veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 258,90 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 162,92 Mio. USD.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je GoPro-Aktie stehen.

