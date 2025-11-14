DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,55 +2,3%Gold4.104 -1,6%
Kursentwicklung

14.11.25 16:08 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig

Die Aktie von GoPro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,6 Prozent auf 1,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,31 EUR -0,09 EUR -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 7,6 Prozent auf 1,63 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 1,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 240.743 GoPro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,05 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,40 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

GoPro veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 258,90 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 162,92 Mio. USD.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je GoPro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

