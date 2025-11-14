GoPro Aktie News: GoPro verteuert sich am Freitagabend

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 1,59 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 1,59 USD zu. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 1,67 USD. Bei 1,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 523.193 GoPro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 297,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162,92 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 258,90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,230 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor