GoPro Aktie News: GoPro verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Aktie von GoPro hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der GoPro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 3,30 USD.

Anleger zeigten sich um 01:57 Uhr bei der GoPro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 3,30 USD. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,36 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 3,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,25 USD. Zuletzt wechselten 1.518.149 GoPro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,57 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,41 USD. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 37,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 294,30 USD – das entspricht einem Minus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,13 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von GoPro rechnen Experten am 05.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

