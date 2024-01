GoPro Aktie News: GoPro am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

GoPro im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von GoPro. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der GoPro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 3,30 USD.

Die GoPro-Aktie zeigte sich um 01:57 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,30 USD an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 3,36 USD. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,24 USD nach. Bei 3,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.518.149 GoPro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 6,57 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,98 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 2,41 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,01 Prozent.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. GoPro hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,19 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 294,30 USD – das entspricht einem Minus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,13 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

