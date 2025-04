GoPro Aktie News: GoPro verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Zum Vortag unverändert notierte die GoPro-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 0,511 USD.

Die GoPro-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 0,511 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 0,521 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 0,505 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,516 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.225 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,980 USD) erklomm das Papier am 04.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 287,400 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,398 USD ab. Mit Abgaben von 22,070 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

GoPro gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,00 Prozent zurück. Hier wurden 200,88 Mio. USD gegenüber 295,42 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,026 USD je Aktie ausweisen dürften.

