GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 3,83 USD.

Das Papier von GoPro befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 4,5 Prozent auf 3,83 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 3,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 239.424 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,90 USD an. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 44,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2023 auf bis zu 3,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 04.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,08 USD je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,86 Prozent auf 241,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,189 USD je GoPro-Aktie.

