GoPro Aktie News: GoPro am Freitagmittag in Rot

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XQTX-Handel 3,8 Prozent auf 3,35 EUR ab.

Der GoPro-Aktie ging im XQTX-Handel die Puste aus. Um 08:01 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 3,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 3,35 EUR. Bei 3,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 100 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2022 markierte das Papier bei 5,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 67,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 241,02 USD, gegenüber 250,69 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,86 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,190 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

