GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Mittag

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 3,22 EUR.

Um 11:09 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 3,22 EUR nach oben. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,22 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 1.913 Stück.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,94 EUR an. Mit einem Zuwachs von 84,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 29,04 Prozent Luft nach unten.

Am 07.11.2023 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ebenfalls ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 294,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 305,13 USD in den Büchern gestanden.

Die GoPro-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Ttitel GoPro höher: GoPro übertrifft trotz Gewinneinbruch die Erwartungen

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel