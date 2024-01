GoPro Aktie News: GoPro kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

GoPro im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,30 USD an der Tafel.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die GoPro-Aktie um 10:18 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 3,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18 GoPro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,57 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. 99,09 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,41 USD erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,97 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GoPro gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 294,30 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 305,13 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte GoPro die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD einfahren.

