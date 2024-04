GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,9 Prozent auf 1,78 USD. Die GoPro-Aktie legte bis auf 1,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.241 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 4,73 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 166,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Bei einem Wert von 1,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.04.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 4,79 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

GoPro ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GoPro mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 295,42 USD – das entspricht einem Minus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,02 USD in den Büchern gestanden hatten.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 09.05.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,104 USD je GoPro-Aktie stehen.

