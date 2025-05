GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 0,606 USD zu.

Um 15:51 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,606 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 0,606 USD. Bei 0,600 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 54.159 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,760 USD an. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 190,237 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,398 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,317 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

GoPro ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,61 Prozent zurück. Hier wurden 134,31 Mio. USD gegenüber 155,47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,017 USD je GoPro-Aktie belaufen.

