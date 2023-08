GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag im Minus

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 3,62 USD ab.

Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 3,62 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 3,60 USD. Bei 3,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 479.933 GoPro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,90 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,60 USD erreichte der Anteilsschein am 16.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 0,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GoPro ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,02 USD – eine Minderung von 3,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250,69 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,189 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

