GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie von GoPro zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 2,79 USD zu.

Um 16:07 Uhr sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 2,79 USD zu. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 2,83 USD. Bei 2,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.962 GoPro-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,57 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 135,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 1,42 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 03.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 241,02 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,69 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 USD je GoPro-Aktie belaufen.

