GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Montagvormittag ins Minus

Die Aktie von GoPro gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 0,6 Prozent auf 2,64 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 2,64 EUR. Bei 2,64 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 199 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 127,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 2,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 1,21 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 241,02 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,69 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von GoPro rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,190 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

