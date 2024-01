GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag verlustreich

Kurs der GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 2,92 EUR ab.

Das Papier von GoPro gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 08:00 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 2,92 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 2,92 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,92 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 500 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 103,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 2,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 07.11.2023. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 294,30 USD im Vergleich zu 305,13 USD im Vorjahresquartal.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,193 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

