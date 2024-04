GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf GoPro-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 1,79 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1,79 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 1,79 USD. Bei 1,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.794 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 4,73 USD erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 164,99 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 USD. Dieser Wert wurde am 16.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.02.2024 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 321,02 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 295,42 USD.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,104 USD je GoPro-Aktie belaufen.

