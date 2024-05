GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 1,65 USD.

Werte in diesem Artikel

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1,65 USD. Bei 1,64 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,65 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 85.155 Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 170,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2024 bei 1,59 USD. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 3,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.05.2024 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 155,47 Mio. USD im Vergleich zu 174,72 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,277 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen

Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse