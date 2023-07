GoPro Aktie News: GoPro schiebt sich am Montagnachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,27 USD zu. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 4,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 97.053 GoPro-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2022 auf bis zu 6,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 61,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 12,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GoPro gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,72 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,71 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können GoPro-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,127 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

