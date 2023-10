GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag gefragt

So bewegt sich GoPro

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 16:08 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 2,81 USD nach oben. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,82 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 2,78 USD. Zuletzt wechselten 114.846 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 6,57 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,22 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,75 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,96 Prozent.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,02 USD – eine Minderung von 3,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250,69 USD eingefahren.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von GoPro rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD je GoPro-Aktie.

