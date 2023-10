GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GoPro. Im BX World-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:00 Uhr sprang die GoPro-Aktie im BX World-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 2,54 CHF zu. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,54 CHF aus. Bei 2,54 CHF ging der Anteilsschein in den BX World-Handel. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 1 Aktien.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,18 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 51,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,51 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 1,10 Prozent sinken.

GoPro gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD je Aktie ausweisen dürften.

