GoPro Aktie News: GoPro am Freitagvormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 3,07 EUR abwärts.

Die GoPro-Aktie notierte um 08:39 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 3,07 EUR. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,07 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,07 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.954 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,94 EUR. Mit einem Zuwachs von 93,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 07.11.2023. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ebenfalls ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,55 Prozent auf 294,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,13 USD in den Büchern gestanden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je Aktie ausweisen dürften.

