GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 0,802 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 0,802 USD. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 0,802 USD zu. Bei 0,790 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 162.861 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,415 USD an. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 66,799 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,771 USD. Dieser Wert wurde am 13.02.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,891 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 06.02.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 200,88 Mio. USD, gegenüber 295,42 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,00 Prozent präsentiert.

Die GoPro-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,051 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

