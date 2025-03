GoPro Aktie News: GoPro verliert am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 0,739 USD.

Die GoPro-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,739 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 0,739 USD. Bei 0,754 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.942 GoPro-Aktien.

Bei einem Wert von 2,390 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 223,366 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2025 bei 0,639 USD. Abschläge von 13,503 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.02.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200,88 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,42 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte GoPro am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GoPro-Aktie in Höhe von 0,046 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor