GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit roter Tendenz

Das Papier von GoPro befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,4 Prozent auf 4,28 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 4,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,29 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 13 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,90 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,93 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,23 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,21 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,93 Prozent auf 321,02 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 391,15 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,324 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

