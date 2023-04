GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel GoPro 4,28 EUR

Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 4,67 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 4,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 93.448 GoPro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,42 USD) erklomm das Papier am 05.05.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 50,48 Prozent zulegen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 0,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 321,02 USD – das entspricht einem Abschlag von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 391,15 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte GoPro am 04.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,324 USD je GoPro-Aktie belaufen.

