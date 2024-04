GoPro Aktie News: GoPro verliert am Donnerstagnachmittag

Kurs der GoPro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 1,75 USD.

Die GoPro-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1,75 USD abwärts. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,75 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 24.582 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 4,61 USD markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 163,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 1,69 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 3,43 Prozent wieder erreichen.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

GoPro ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 295,42 USD – das entspricht einem Minus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,02 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,104 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

