GoPro Aktie News: GoPro tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GoPro hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die GoPro-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 3,68 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:08 Uhr die GoPro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 3,68 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,69 USD zu. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,62 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 203.400 GoPro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 USD. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2023 bei 3,52 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 04.08.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,02 USD im Vergleich zu 250,69 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,189 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

