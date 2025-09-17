GoPro Aktie News: GoPro steigt am Donnerstagnachmittag stark

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,9 Prozent auf 2,47 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 2,47 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 2,54 USD. Bei 2,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 727.685 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 4,25 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 83,87 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

