GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Mittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Das Papier von GoPro konnte um 10:43 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,4 Prozent auf 2,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GoPro-Aktie bisher bei 2,68 EUR. Mit einem Wert von 2,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.300 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 121,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 241,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von GoPro rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie: Börsenexperte Jim Cramer warnt vor Höhepunkt bei KI - sieht bei Microsoft aber noch Potenzial

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor