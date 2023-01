GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel GoPro 5,03 EUR

Die GoPro-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 5,03 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 5,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,03 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 8,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 42,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 4,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.11.2022 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 305,13 USD, gegenüber 316,67 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,64 Prozent präsentiert.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von GoPro rechnen Experten am 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,425 USD je GoPro-Aktie.

