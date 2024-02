GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Montagmittag fester

So entwickelt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 2,39 USD zu.

Die GoPro-Aktie konnte um 01:52 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 2,39 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 2,46 USD. Bei 2,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.005.036 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. 148,33 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.02.2024 bei 2,36 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 1,26 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.02.2024 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 295,42 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,02 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,97 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte GoPro am 09.05.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,104 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

