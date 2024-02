GoPro Aktie News: GoPro macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von GoPro zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 2,39 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 01:52 Uhr 0,8 Prozent auf 2,39 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 2,46 USD. Bei 2,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.005.036 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2023 markierte das Papier bei 5,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 148,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,36 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 1,26 Prozent sinken.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.02.2024 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,97 Prozent auf 295,42 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 321,02 USD erwirtschaftet worden.

Die GoPro-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.05.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD einfahren.

